‘Briga de foice’, diz Betty Faria sobre artrite reumatóide

Atriz postou fotos fazendo exercícios Foto: Valéria Gonçalvez / Estadão

Betty Faria prova que saúde e exercícios físicos podem, sim, estar relacionados com a terceira idade. A atriz de 76 anos postou foto no Instagram neste sábado, 6, em que aparece malhando.

“Lutando contra artrite reumatóide. Briga de foice”, escreveu na legenda. Artrite reumatóide é uma doença autoimune, ou seja, o sistema imunológico do próprio corpo ataca tecidos do organismo, nesse caso especialmente as articulações.

A atriz havia anunciado que estava com a doença no programa Conversa com Bial, da Globo, em outubro de 2016. “Mas que sacanagem o corpo fez. Se é autoimune, o corpo fez”, disse à época.

Confira a publicação: