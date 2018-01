Brie Larson passou por uma rigorosa seleção para virar Capitã Marvel

Foto: Divulgação

Durante a Comic Con de San Diego, realizada no último final de semana, o chefe da Marvel, Kevin Feige, admitiu que Brie Larson teve que passar por uma seleção muito rigorosa para virar a Capitã Marvel.

Em entrevista ao CinemaBlend, ele disse: "Nós estipulamos uma barreira muito alta para a decisão do elenco, como já fizemos com Robert Downey Jr., Tony Stark e, desde então, cada decisão que tomamos, nós perguntamos: 'consegue passar aquela barreira?'. Porque é isso que as pessoas esperam de nós... Isso é uma barreira muito alta.".

"Carol Danvers [personagem que Brie vai interpretar] precisa ser rica e real como os nossos melhores personagens. Talvez mais. E temos muita sorte que Brie - que possui todos esses tributos e um prêmio da academia - está bastante interessada em se juntar a nós e dar a vida à este personagem", falou o produtor sobre o papel.

Em seu Twitter, a atriz agradeceu a oportunidade de interpretar Carol Danvers, a heroína: "Obrigada pelo amor! Estou tão animada por fazer parte do time", disse. Ela ainda postou uma foto vestindo um chapéu da Marvel Studios, com a legenda "Me chame de Capitã Marvel!".