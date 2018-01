Bre Blair finalmente tem um 'jogo' seu

Bre Blair teve uma estreia estrondosa quando interpretou Stacey, bela adolescente com uma forte queda pelo corpulento Luca, em "O Clube das Baby-Sitters" (1995). Praticamente todas as adolescentes em meados da década de 90 adoraram o filme a ainda hoje têm um ponto fraco por ele.

Hoje Blair está com 35 anos e nunca parou de trabalhar depois de O Clube das Baby-Sitters. Na verdade, a próxima série da NBC, Game of Silence poderá ser o seu mais notório e bem sucedido projeto desde aquele filme. No momento, contudo, porque primeiro há um tributo a ser feito a O Clube das Baby-Sitters.

"Aquele filme foi uma experiência perfeita", disse a atriz, falando pelo telefone do Havaí, onde estava para o casamento de sua melhor amiga. "Mas não achava que todo trabalho seria igual, eu era bem consciente para uma criança e já tive frustrações, papéis que desejava e não consegui", conta.

Bre Blair interpreta Jessie West Foto: Bob Mahoney|NBC

"Na verdade acabamos de realizar nossa reunião do grupo e todas apareceram. Foi como naquela época em que sempre estávamos juntas e acho que aquele filme selou nossa amizade".

"Era o primeiro trabalho para muitas de nós", continuou. "Era como um acampamento de verão, porque foram dois meses em Los Angeles vivendo juntas em um hotel e fazendo aquele filme".

"Cresci com esse filme. Tinha 14 anos. Estávamos todas na puberdade. Tive meu primeiro beijo e foi na tela. As meninas começavam a ficar menstruadas. Portanto, foi uma experiência extraordinária para todas nós e muita gente ainda fala sobre o filme e o mostra para suas próprias filhas".

Após O Clube das Baby-Sitters, Bre Blair atuou em filmes como Cherry Falls (Medo em Cherry Falls) de 2000, Quarantine 2 (Quarentena 2) de 2011 e Las Vegas (2013). Também teve papéis como convidada ou recorrentes em séries de TV como Without a Trace (2004), My Boys (2007-2008), 90210 (2011) e The Flash (2015).

Blair apareceu com destaque nos anos 90 pela participação em 'O Clube das Baby-Sitters' Foto: Jim Fiscus|NBC

Agora, com Game of Silence ela se eleva à condição de atriz principal. Na série, com lançamento previsto para 14 de abril baseada num programa turco chamado "Suskunlar", ela interpreta Jessie West. Ela faz parte de um grupo de cinco amigos de infância que inesperadamente se reúnem 25 anos depois de uma acidente mortal em que quatro amigos de Jessie passam nove meses numa prisão brutal que mudaram suas vidas.

Um dos rapazes, Boots (Derek Phillips) assalta alguém, o que leva Gil (Michael Raymond James) e Shawn (Larenz Tate) a pedirem ajuda a um amigo afastado, Jackson (David Lyons), um respeitado advogado.

Jessie namora um deles, de modo que também retorna ao círculo.

"É um belo enredo", diz Blair, que não assistiu à versão turca do programa. "Temos esses personagens complexos, todos enfrentando uma parte do seu passado que se revela e você vê como todos lidam com as revelações de maneira muito diferente.

"O fator psicológico por trás disto é interessante, porque todos tentaram negar esta parte do seu passado e você não consegue abafá-lo por muito tempo", diz ela. "Agora 25 anos se passaram e todos têm os seus segredos, tentam se proteger e um ao outro. Mas tudo vem à tona".

Na verdade é um programa arriscado para uma rede de TV", acrescenta a atriz. "É diferente de muitas séries e, acho, por isto chamou atenção.

Ao descrever Jessie, Bre Blair sentiu-se compelida a escolher as palavras com cuidado. Explicou que o piloto começa com os personagens como crianças e então começam a surgir os vários segredos e relacionamentos.

"Você verá que, mesmo antes de um fato de enorme impacto ocorrer, Jessie nunca, na verdade, teve infância. Ela cuidava da mãe alcoólatra desde criança. Agora, adulta, ela procura avançar na vida o melhor que conseguiu. Ela não manteve as melhores relações com homens, mas se defendeu e fez o máximo possível, embora esta parte da sua vida ela tentou enterrar".

"Agora o passado retorna. Alguém com quem se relacionou no passado ressurge em sua vida. O que ocorreu todos esses anos passado, o grande segredo, vem à tona, e Jessie não sabe tudo o que houve com os amigos quando meninos, o que será então revelado".

"As coisas ficam muito complicadas, mas quer ajudar os garotos a serem tratados com justiça"

Blair não se preocupou em ocultar seu entusiasmo com a possibilidade de uma segunda temporada.

"Acho que estamos todos entusiasmados para fazer uma segunda temporada. Quero explorar mais minha personagem, Jessie. Leva um tempo para conhecê-la e na verdade estamos apenas arranhando a superfície no final da série. Existe muita coisa mais a ser revelada e todas as respostas que você tem na série só suscitam mais questões.

"Além disto, e não estou me expressando levianamente, este é o melhor trabalho, a maior oportunidade que já tive. Estou atuando há 24 anos e esta é de fato minha primeira série produzida para ir ao ar. Trabalhei como atriz convidada e apareci com frequência em vários programas, mas esta é a primeira vez em que eu trabalhei no piloto, a série foi produzida para ir ao ar e estamos gravando uma temporada completa.

Blair cresceu no Canadá e tinha 11 anos quando estreou como atriz na minissérie da CBS "Intruders" (1982). Nunca pensou em ser atriz profissional, lembra, era mais uma "curiosidade, uma paixão" e em nenhum momento pensou que trabalharia como atriz pelo resto da vida.

"Meus pais disseram, 'vamos ver como as coisas evoluem. Você pode atuar no seu tempo livre, mas do contrário tem de frequentar a escola e praticar esportes'. Continuei a trabalhar e sempre me dizia, 'é isto que me interessa'". E então, por volta dos 20 anos, conclui: "bem, é o que desejo fazer na minha vida". /Tradução de Terezinha Martino