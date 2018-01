Brasileiros 'invadem' perfil da namorada do protagonista de 'Todo Mundo Odeia o Chris'

Tayler James Williams e sua namorada Anastasia Baranova Foto: Reprodução / Instagrm @annyawesome

Após ter revelado a identidade de sua namorada em uma postagem no Instagram, o ator Tyler James Williams, conhecido por interpretar o personagem Chris, da série Todo Mundo Odeia o Chris, acabou passando adiante a sua 'maldição': qualquer foto que o ator publique, sempre há um monte de brasileiros fazendo piadas (em português) referentes aos episódios do seriado.

Agora, os brasileiros também chegaram ao perfil de Anastasia. Por enquanto, apenas as fotos ao lado do namorado estão sendo bombardeadas por comentários. Frases ditas por seus familiares na trama, como "ela é branca?" e "dá para pagar esse jantar com ticket refeição", ou o clássico "cara, ela tá tão na sua!" de seu amigo Greg inundaram o perfil de Anastasia. Confira abaixo:

Nem o perfil da namorada do ator escapou Foto: Reprodução / Instagram

