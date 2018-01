Brasileira de 6 anos arrasa na bateria em programa norte-americano

Menina disse que, quando crescer, quer ser uma 'super baterista' Foto: Reprodução/ YouTube https://www.youtube.com/channel/UCzaEjc9xTG-HwDwTzonwpYw

Eduarda Henklein, uma brasileira de 6 anos, foi ao programa Little Big Shots, da NBC, no último domingo, 12, e impressionou por diversos motivos: seu inglês, sua fofura e sua habilidade na bateria.

Entrevista pelo apresentador Steve Harvey, ela disse que no Brasil ela é parada na rua por fãs para tirar selfies e fazer vídeos porque é 'super famosa'. Eduarda também contou ao apresentador que quando crescer quer ser uma 'super baterista'.

Harvey perguntou a ela se ele era famoso no País e ele respondeu que sim, por causa do erro no Miss Universo, quando anunciou a vencedora errada. A pequena respondeu todas as questões do apresentador em inglês.

A menina, natural de Santa Catarina, toca bateria desde os 4 anos e já se apresentou em diversos canais de televisão brasileiros.

Assista à apresentação: