Brandon Flynn e Miles Heizer, de '13 Reasons Why', se beijam em vídeo contra a homofobia

Brandon Flynn (Justin) e Miles Heizer (Alex), de '13 Reasons Why', são bastante amigos. Foto: instagram.com/flynnagin11

No início do mês, alguns fãs começaram a 'shippar' Brandon Flynn e Miles Heizer, atores que interpretam Justin e Alex em 13 Reasons Why, respectivamente. Os dois são apenas amigos e não estão namorando, mas os fãs agora podem ver os dois se beijando num vídeo contra a homofobia.

O curta-metragem foi produzido por Kevin Rios, amigo dos atores, e publicado no Vimeo há dois meses, mas foi só na última segunda-feira, 8, que o vídeo começou a circular no YouTube e nas redes sociais.

No vídeo, os atores aparecem a partir dos 12 segundos em cenas íntimas, trocam sorrisos e um beijo - mas tudo não passa de atuação. Assista: