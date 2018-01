Brad Pitt volta a morar na casa em que vivia com Angelina Jolie e os filhos

Brad Pitt está reformando a casa para deixá-la mais acolhedora para crianças Foto: BangShow Biz

Após separação, Brad Pitt voltou a morar na casa em que vivia com Angelina Jolie e os seis filhos no bairros Los Feliz, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O ator tinha deixado a propriedade em setembro do ano passado e estava morando em um apartamento alugado na região da cidade, enquanto a ex-mulher e as crianças se mudavam para uma mansão em Hidden Hills, na Califórnia.

Leia também: Brad Pitt vê seus filhos pela primeira vez após divórcio

Fotografias aéreas obtidas pela revista 'Grazia' mostram os carros do ator, de 53 anos, estacionados na garagem nas últimas semanas, e os vizinhos confirmaram à publicação que ele está "quase todos os dias lá."

O ator estaria remodelando a propriedade para ser mais "adequada a crianças quanto possível", a fim de aumentar suas chances pela guarda conjunta igualitária de Maddox, 15 anos, Pax, 13 anos, Zahara, 12 anos, Shiloh, 10 anos, e dos gêmeos Knox e Vivienne, de 8 anos. As alterações que ele fez na casa até agora incluem a instalação de dois trampolins gigantes, um parque infantil e um parque de skate de 50 metros para seus filhos mais velhos.

"Brad quer provar aos tribunais que ele está colocando o bem-estar das crianças em primeiro lugar. Obviamente, a situação familiar mudou drasticamente, mas ele quer que eles se sintam em casa lá. Ele está fazendo tudo que pode para tentar e lutar por seus filhos", disse uma fonte.

Brad e Angelina recentemente chegaram a um acordo para resolver seu divórcio e a disputa de custódia em particular. Eles anunciaram em um comunicado: "As partes e seus advogados assinaram acordos para preservar os direitos de privacidade de seus filhos e familiares, mantendo todos os documentos judiciais confidenciais e envolvendo um juiz privado para tomar quaisquer decisões legais necessárias e para facilitar a resolução rápida de quaisquer questões restantes. Os pais estão empenhados em agir como uma frente unida para efetuar a recuperação e reunificação".