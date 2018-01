Brad Pitt vê seus filhos pela primeira vez após divórcio

Angelina Jolie e Brad Pitt. Foto: Reprodução/Twitter

Nesta semana, Brad Pitt viu seus filhos pela primeira vez após o anúncio do divórcio com Angelina Jolie, em 19 de setembro. De acordo com a revista Enterteinment Weekly, uma fonte próxima a família disse que o encontro foi emocionante para o ator e para as seis crianças.

"Recentemente ele passou por um período incrível na companhia dos filhos. Ele ama as crianças mais do que qualquer coisa no mundo e fará o que for possível para estar próximo delas a maior quantidade de tempo possível”, disse a fonte à publicação.

Após vários boatos de que o ator teria agredido as crianças, ele passou a ser investigado pelo Departamento de Apoio à Família e Criança de Los Angeles, EUA. Os termos do acordo de divórcio dão a guarda temporária das crianças a Angelina, mas Brad estaria pedindo a guarda compartilhada dos filhos.

O site Hollywood Life também falou com uma fonte próxima a Pitt, mas esta falou sobre o estado emocional do ator após o término do relacionamento de 11 anos. "Ele é muito tradicional e acreditava que ficaria com a Angelina para sempre. Ele não quer outro relacionamento e muito menos outro casamento. O que ele acreditava que seria para sempre agora acabou. Em termos emocionais, está cada vez mais difícil para ele", disse a pessoa.