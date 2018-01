Brad Pitt não bateu nas crianças, segundo revista norte-americana

Angelina Jolie e Brad Pitt Foto: Mark J. Terrill/AP

Brad Pitt não agrediu os filhos nem Angelina Jolie, segundo uma fonte "com conhecimento da situação" informou à revista norte-americana People. O ex-casal teve uma forte discussão na quarta-feira, 14, durante um voo em um jatinho particular. A briga culminou na separação após 12 anos de relacionamento.

O ator está sendo acusado de agressão verbal e física e é investigado pela polícia e pelo serviço social de Los Angeles, além do FBI, uma vez que a disputa ocorreu durante o voo e deve se submeter à jurisdição aérea.

Segundo a fonte da People, Pitt "estava bêbado e teve uma discussão com Angelina. Foi uma briga sobre educar os filhos que não foi manejada do jeito certo e tomou maiores proporções do que deveria".

Conforme a revista norte-americana Us Weekly, "Maddox [o filho mais velho, de 12 anos] se meteu para defender Angie e foi agredido por Brad". No entanto, uma fonte próxima a Pitt comentou que "adolescentes brigam com os pais, especialmente se você tem jovens teimosos e confiantes. Vira um pingue-pongue". A fonte acrescenteu que "as sugestões de abuso não são verdade".

Segundo uma fonte relatou à People, o ator não bateu nos filhos. "Pitt ressalta que não chegou ao nível de agressão física, que ninguém foi ferido fisicamente. Ele não bateu no filho de forma alguma. Ele não fez isso e é enfático quanto a isso. Ele colocou as mãos no filho, sim, porque a briga estava saindo do controle".

Outra fonte afirmou que quaisquer acusações para além disso "são uma combinação e um exagero de mentiras". "Eles levaram o menor pedaço de verdade - que uma briga saiu do controle e chegou num pico lamentável, e como resultado a polícia agora está investigando - e estão manipulando essa verdade para ela se ajustar aos esforços de ganhar a custódia".

Vídeo. A briga foi filmada em vídeo, segundo a Us Weekly. Conforme fontes declararam à publicação, Pitt aparenta estar bêbado e gritar bastante. A filmagem é de quarta-feira, dia 14, e foi feita no Aeroporto Internacional de Minnesota, onde o ex-casal parou para abastecer o avião. "Brad é visto gritando bastante, mas sem partir para a agressão física", afirmou uma fonte à Us Weekly.