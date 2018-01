Brad Pitt é investigado por agredir os filhos, diz site

Angelina Jolie e Brad Pitt. Foto: Reuters

Brad Pitt está sendo investigado pela Polícia e pelo serviço social de Los Angeles por supostamente abusar verbal e fisicamente dos filhos, segundo informações do site TMZ. O caso ocorreu na quarta-feira, 14, quando o ator estava bêbado em um jatinho particular com a família e teria perdido o controle e começado a gritar.

Fontes familiares declaram ao site que a confusão continuou mesmo após o avião aterrissar. Na pista, Pitt teria tentado fugir em um caminhão de combustíveis.

A briga teria sido a gota d'água para que Angelina pedisse a separação no dia seguinte e entrasse com o divórcios dois dias depois.

A denúncia foi feita por testemunhas que teriam visto o incidente e feito uma denúncia à polícia. Conforme o TMZ, o ex-casal já foi ouvido por agentes do Departamento de Serviço Social e as investigações seguem em andamento.

Uma fonte declarou ao site que Pitt "está lidando com a questão de uma forma muito séria e não cometeu nenhum tipo de abuso contra as crianças". "É uma pena que as pessoas o vejam da pior forma possível", acrescentou.