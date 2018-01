Boy George diz que 'prisão foi um presente'

Foto: Bang Showbiz

O cantor Boy George foi preso por quatro meses em 2009 por agressão e cárcere privado, mas hoje em dia é grato ao tempo que passou atrás das grades: "O presente que isso me deu foi tempo comigo mesmo. Fui para a prisão sóbrio, e sabia que tinha um monte de trabalho a fazer. Trabalhei muito duro no sentido de conseguir voltar a ficar em forma, retomar minha carreira e voltar a me respeitar", disse, em entrevista à revista ES.

O astro de 54 anos já havia lutado contra o abuso de substâncias e levou anos para confessar que era um viciado. Oito anos após ficar sóbrio, afirmou que foi um "alívio" admitir seus problemas: "Meu apetite pela auto-destruição e miséria está muito reduzido. Não estou interessado em ser infeliz".

