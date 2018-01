Bono Vox afirma que a música está 'muito feminina' atualmente

Na mesma entrevista, Bono revelou que teve uma experiência que colocou sua vida em risco, mas não quis entrar em detalhes Foto: Hélvio Romero/AE

Bono Vox não está muito feliz com o estado do rock atualmente. Em entrevista à Rolling Stone, o vocalista do U2 declarou que acredita que a música "ficou muito feminina". Bono usou a palavra girly, que traz a ideia de feminilidade com toque infantil.

O 'desabafo' veio em resposta ao questionamento do repórter, que perguntou se Bono acreditava que uma revolução do rock estava por vir.

Ele reclamou do atual estado desse estilo musical para o público masculino. "Acho que a música virou muito feminina. E há um lado bom nisso, mas o hip-hop é o único lugar para a raiva adolescente dos garotos neste momento – e isso não é bom. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu tinha muita raiva em mim", declarou.

Sobrevivente. Na mesma entrevista, Bono reconheceu que passou por uma experiência que colocou sua vida em risco durante a gravação do álbum Songs of Experience. No entanto, o vocalista não quis entrar em detalhes sobre o assunto. Ele afirmou que o ocorrido não teve a ver com a suspeita de câncer de garganta em 2000, nem quando sofreu um acidente de bicicleta. Bono reconheceu apenas que sua nova relação com a mortalidade faz parte do álbum.

Em 2016, a revista La Parisienne relatou que Bono ficou trancado em um café durante o ataque terrorista no Dia da Bastilha em Paris. Ele teria se escondido por meia hora enquanto o estabelecimento fazia barricadas em suas portas e janelas.