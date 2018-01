Bonnie Tyler vai cantar ‘Total Eclipse of the Heart’ durante o eclipse solar

A cantora galesa Bonnie Tyler irá cantar 'Total Eclipse of the Heart' durante eclipse solar da próxima segunda-feira, 21. Foto: Jessica Gow / Reuters

A cantora Bonnie Tyler, que fez sucesso nos anos 1980 com Total Eclipse of the Heart, vai cantar a música em um cruzeiro comemorativo ao eclipse solar que será visível em grande parte dos Estados Unidos na próxima segunda-feira, 21.

O cruzeiro, que está sendo planejado pela empresa Royal Caribbean, promete estar em uma posição privilegiada para a observação do fenômeno, que terá um apogeu de pouco mais de dois minutos. “Bonnie era a única escolha possível para esse momento histórico”, disse Michael Bayley, CEO da empresa, em entrevista à revista Time.

“Será um momento emocionante”, disse Bonnie à mesma reportagem. “Esse não é um evento que acontece todo dia, não é?”, completou. “Eu não sou como alguns artistas que pegam birra das suas músicas. Ainda adoro Total Eclipse of the Heart e acho que a canto melhor hoje do que nos anos 1980”, falou. Ela também comentou que, graças ao eclipse, as vendas da faixa estão em alta.

