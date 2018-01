Boneco de Robbie Williams faz a filha mais nova do cantor ficar em pânico

Foto: Reprodução|Twitter

A filha mais nova de Robbie Williams morre de medo de uma miniatura do pai.

O astro de 42 anos, que tem as filhas Theodora 'Teddy' Williams, de três anos, e a pequena Charlton, de um ano e meio, contou no Twitter que a herdeira mais nova fica desesperada quando vê um boneco que imita o cantor e ainda se nega a aceitar que esse "brinquedo pavoroso" habite seu quarto.

Ao postar uma selfie dele com o tal boneco - que tem somente metade do corpo, está vestido de preto, fica de braços aberto e com os olhos virados para cima - nas suas redes sociais, Robbie disse: "Minha filha se recusa a ter esse boneco em seu quarto. Eu não entendo o porquê".

Apesar disso, Robbie se mostra um ótimo pai. Sua esposa, Ayda Field, contou recentemente que ele faz de tudo para lhe ajudar, mas às vezes ganha algumas broncas dos filhos.

"Ele é realmente bom com as crianças; troca as fraldas, vai nas festinhas com a gente, faz coisas muito legais como pai. Ele canta Wheels On The Bus, mas daí vem uma coisa engraçada... Outro dia, Teddy disse para ele: 'Papai, se você cantar de novo, eu vou dar um tempo de você'", divertiu-se a americana.

Leia também no E+:

Sophie Turner não vê chances de namorar alguém de fora do meio artístico

Nova série da 'Record', 'Shades of Blue' estreia hoje na programação