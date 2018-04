Bon Jovi escreve justificativa para banda que faltou na escola para abrir seu show

Show de Bon Jovi em Dallas, nos Estados Unidos, fez parte da nova turnê da banda. Foto: Wilton Júnior/Estadão

Faltar em um dia de aula ou abrir um show da turnê de Bon Jovi? A banda The Contagious não deve ter pensado duas vezes antes de responder, mas talvez fosse preciso justificar a ausência deles na escola. E quem fez isso foi o próprio cantor de 56 anos.

A apresentação ocorreu na última segunda-feira, 26, em Dallas, nos Estados Unidos. Os jovens Mac Johnson, Cayden Diebold e Jake Douglas, que formam o grupo musical, tiveram de faltar na escola e compartilharam nas redes sociais a carta escrita por Jon Bon Jovi.

"A quem possa interessar, por favor, desculpem os membros do The Contagious por se ausentarem na escola na segunda-feira, 26 de março de 2018. Eles estavam ocupados fazendo meu show de abertura em Dallas, no Texas", escreveu e assinou o cantor.

O cantor também publicou uma foto ao lado dos jovens:

E divulgou outras em que eles aparecem tocando. Bom, tudo prova que eles estavam lá mesmo.