Bon Jovi cancela shows no Canadá após membros da banda pegarem gripe

A banda Bon Jovi cancelou dois shows no Canadá após alguns de seus membros pegarem a gripe H3N2 que está em epidemia na América do Norte Foto: Mario Anzuoni/Reuters

A banda Bon Jovi foi vitimada pela epidemia da gripe H3N2 que está circulando pelo Canadá desde o início de 2018 e cancelaram dois shows que seriam realizados em Montreal nos dias 4 e 5 de abril.

“A epidemia de gripe afetou membros da nossa banda e turnê e infelizmente teremos que cancelar os shows marcados para os dias 4 e 5 de abril no Bell Centre, em Montreal. Os shows foram remarcados para os dias 17 e 18 de abril”, disse a banda em comunicado publicado nas suas redes sociais.

A nova linhagem do vírus vem causando muitos problemas na América do Norte, com mais de 100 mortos no Canadá e Estados Unidos desde janeiro. O H3N2, que era mais resistente às vacinas do que se esperava, já chegou ao Brasil e vitimou duas pessoas em Taubaté, interior de São Paulo, no final de março.