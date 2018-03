Bolo do casamento de príncipe Harry e Meghan Markle será orgânico

O palácio de Kensington anunciou que o bolo servido no casamento do príncipe Harry e a atriz Meghan Markle será orgânico Foto:

O bolo de casamento do príncipe Harry e da atriz norte-americana Meghan Markle será feito com ingredientes orgânicos, segundo anunciou nesta última terça-feira, 20, o palácio de Kensington. O casal pediu à proprietária da confeitaria londrina Violet Bakery, Claire Ptak, conhecida por usar ingredientes orgânicos e sazonais, que criasse um bolo incorporando o tema primavera, com sabor de limão e flor de sabugueiro, para o casamento que acontece no dia 19 de maio. "Ele será coberto com buttercream [creme de manteiga] e decorado com flores frescas", afirmou a coroa.

A confeiteira abriu o seu próprio negócio cozinhando em casa e vendendo os bolos em uma barraca no Broadway Market, no leste de Londres. "Mal consigo dizer como estou encantada por ser escolhida para fazer o bolo de casamento do príncipe Harry e da srta. Markle. Saber que eles compartilham os mesmos valores que prezo, a sustentabilidade, sazonalidade e, acima de tudo, o sabor dos alimentos, faz este evento mais empolgante para participar", declarou Ptak.

Para o casamento, a atriz norte-americana deve usar um vestido avaliado em R$ 1,7 milhão, e ainda prestará uma homenagem à princesa Diana, assim como Kate Middleton, subindo ao altar usando a mesma tiara que a princesa colocou para se casar em 1981. Harry, 33 anos, e Meghan, 36, anunciaram o noivado em novembro de 2017, após pouco mais de um ano de relação. A cerimônia do casamento real acontecerá na Capela St. George's, no Castelo Widsor, ao meio dia.