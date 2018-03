Blogueiro fitness Bruno Maffei prepara lançamento do programa 'DeSencalho'

Maffei e Gabriela são amigos íntimos Foto: Instagram/Reprodução

O blogueiro fitness Bruno Maffei compartilhou em seu Instagram que está prestes a lançar o seu programa, DeSencalho. De acordo com a publicação dele no Instagram, mais informações da atração serão divulgadas em breve, mas uma palhinha do que está por vir poderá ser vista na festa que vai acontecer neste sábado, 2, promovida pela Wallpaper, na The Week Rio.

O conceito da festa será baseado na proposta do programa de Maffei - amigo de longa data de Gabriela Pugliesi. Todos os participantes receberão pulseiras coloridas, que indicarão a expectativa deles para a noite. Ele já adiantou três opções: "to na pixta pra negócio" , "pirigueti ", "observando". Fênomeno nas redes sociais, o blogueiro pediu a presença e o apoio de seus seguidores.