Blake Shelton é eleito 'homem mais sexy' de 2017

Blake Shelton foi eleito o homem mais sexy de 2017 pela 'People' Foto: Amy Harris/AP

Blake Shelton foi eleito pela revista People como 'Homem Vivo Mais Sexy de 2017', uma novidade para qualquer cantor de música country, o que levou o jurado do programa The Voice a deixar de lado a timidez a respeito de sua aparência.

"Fui feio a vida inteira", disse Shelton, de 41 anos, em um comunicado divulgado na terça-feira, 14. "Se puder ser sexy por um ano, aceito!"

Nativo do Estado norte-americano de Oklahoma, Shelton passou uma década na música country antes de ganhar popularidade em 2011 como jurado piadista e mentor de aspirantes a cantor no reality show de calouros da rede NBC. Seu álbum mais recente, Texoma Shore, foi lançado no início deste mês.

Shelton disse à People que mal pode esperar para provocar Adam Levine, vocalista do Maroon 5 e colega de The Voice, com seu novo título – que Levine conquistou em 2013.

"Não vou tratar isso como Hugh Jackman ou um destes caras que são humildes a respeito. As pessoas vão me odiar por isso", brincou Shelton.

O artista foi casado com a cantora country Miranda Lambert e namora a cantora pop Gwen Stefani há dois anos, e contou à People que Stefani o incentivou a aceitar o título de Homem Vivo Mais Sexy. Entre os homenageados de outros anos estão Dwayne 'The Rock' Johnson, Brad Pitt, George Clooney, Johnny Depp, Harrison Ford, Ryan Reynolds e David Beckham.