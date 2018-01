Blake Shelton doa US$ 600 mil para hospital infantil

Blake Shelton doou US$ 600 mil para hospital infantil. Foto: Divulgação

Blake Shelton doou US$ 600 mil para um hospital infantil. O cantor contou sobre a doação durante um show em Oklahoma City no último final de semana.

Em conversa no Chesapeake Energy Arena, ele declarou: "Eles não recusam nenhuma criança. Você vai lá, você tem problema, eles não recusam uma pessoa sequer. Então eu pensei, esse é um lugar que precisa de um pouco de dinheiro. Vamos fazer a coisa certa. É o nosso dinheiro, Oklahoma".

Blake, que recebeu a presença de sua namorada, Gwen Stefani no show, admitiu anteriormente que ainda não consegue acreditar que está namorando a estrela do pop. Ele comentou: "Eu ainda não consigo acreditar. Eu pensei que ela deveria ter algum problema de visão... Talvez ela precise de ajuda, eu não sei".

E o cantor de 40 anos também admitiu que não sabia algumas das canções favoritas que pertenciam à loira. "Eu achei que não sabia muitas de suas músicas até ir em um de seus shows, e eu me lembrei - foi tipo há um mês - ela viajou até Oklahoma e eu estava dirigindo para buscá-la no aeroporto. E eu estava ouvindo a XM radio e ouvi uma música que logo pensei: 'Essa voz parece é da Gwen. O que diabos é isso - porque eu não sabia?'", acrescentou.

"É a música It's My Life, que foi um grande sucesso para o No Doubt. E eu pensando que não sabia que ela cantava aquela canção. Eu conheço a Hey Baby. Eu não sabia que ela cantava essa outra. Todas essas. É tipo 'Wow, era você? É você e nós nos beijamos? Wow, incrível!".