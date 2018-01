Blake Lively zoa o marido Ryan Reynolds no Instagram

Em post no Instagram, a atriz Blake Lively fez brincadeira com seu marido Ryan Reynolds. Foto: Reuters / Carlo Allegri

A atriz Blake Lively e seu marido, o também ator Ryan Reynolds, foram homenageados em um jantar de gala realizado pela revista Time por conta do seu trabalho no combate à pornografia infantil. Um dos outros homenageados foi o cantor John Legend, que fez uma apresentação no jantar e foi aplaudido pelo trabalho que realiza para ajudar os mais necessitados.

Enquanto a atriz se preparava para tirar uma foto da apresentação de Legend, Reynolds se levantou da cadeira e ficou na frente da imagem. Ela fez graça da situação no Instagram e postou a imagem com a legenda: “parabéns à pessoa que mais influenciou minha vida. Você é a melhor pessoa que eu conheço e merece essa homenagem da Time. Se ao menos o meu marido não estivesse na sua frente na foto. Me desculpe, John Legend”.

Veja abaixo a foto (ou a cabeça do Ryan Reynolds):