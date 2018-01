Blake Lively revela qual música Ryan Reynolds escolheu para tocar durante o parto dela

O casal tem duas filhas: James e Ines Foto: Mark Ralston/AFP

O parto do segundo filho do casal hollywoodiano Ryan Reynolds e Blake Lively foi um pouco diferente do normal.

Segundo entrevista da atriz ao estilista Michael Kors, seu marido pôs para tocar um dos maiores clássicos de Marvin Gaye, Let's Get It On, enquanto ela estava em trabalho de parto.

Assista ao vídeo da música original:

"Minha médica estava rindo tanto que eu achei que ela fosse derrubar nossa filha no chão", disse a atriz.

A entrevista fazia parte de um jogo de 'Verdadeiro ou Falso' entre ela e o estilista. No vídeo, ela ainda contou que seu primeiro beijo aconteceu aos 16 anos durante uma cena de filme e seu crush quando jovem era o apresentador David Letterman.