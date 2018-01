Blake Lively e Ryan Reynolds estão esperando seu segundo filho

O casal e sua filha nascida em dezembro de 2014, James Reyonolds. (Reprodução/VanityFair) Foto: Vanity Fair Italia

A atriz Blake Lively está grávida de seu segundo filho com Ryan Reynolds. Os rumores começaram quando foram divulgadas fotos dos backstages das gravações do novo filme da atriz, 'The Shallows', em que ela sempre tentava esconder a barriga com as mãos ou com objetos. Nesta semana, porém, a revista People confirmou a informação com uma fonte próxima ao casal.

Anteriormente, o astro de Deadpool já havia comentado em diversas entrevistas que tem vontade de aumentar a família. O casal já tem uma filha de 1 ano e 4 meses, a pequena James Reynolds.

