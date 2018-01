Black Eyed Peas relança ‘Where is the Love?’ com celebridades

Kendall Jenner aparece no vídeo de divulgação Foto: Reprodução/ATTN

O Black Eyed Peas relançou nesta quarta-feira, 31, uma nova versão do sucesso Where is the Love?. Originalmente inspirada pelos ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos, a música foi regravada para falar das tragédias globais mais recentes.

“Eu lembro, quando os ataques em Paris aconteceram, as pessoas diziam: 'nós precisamos de Where is the Love?'", diz will.i.am no vídeo para promover a música. “Aí aconteceu na Bélgica. E depois na Turquia. E depois Orlando. E depois Philando (Castile). Alton (Sterling) antes dele. E depois Dallas. Todo mundo estava nos chamando: ‘Nós precisamos dessa música de novo’”, explica.

Ele faz, ainda, um apelo aos jovens: “Os millenials têm poder. Acho que eles não percebem quanto poder têm. Eu espero que esse vídeo inspire-os a sair, a gritar da montanha mais alta, a se importar como se sua liberdade dependesse disso”.

Justin Timberlake, Kendall Jenner, Usher, Vanessa Hudgens, Jaden Smith e Olivia Munn são alguns dos famosos que aparecem no novo vídeo. Por enquanto, a música e o clipe só estão disponíveis na Apple Music.

Veja o vídeo de divulgação: