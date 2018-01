Biel se apresentará em festa de encerramento da Olimpíada

Foto: Reprodução/ Facebook

Depois de ser cortado pelo Comitê Olímpico do carregamento da tocha, Biel foi anunciado pela Prefeitura do Rio de Janeiro como atração em uma festa de encerramento dos Jogos Olímpicos. O show acontecerá em Campo Grande, na zona oeste da cidade, no Boulevard Olímpico no dia 21, quando se encerra o evento esportivo.

O anúncio foi feito pela Prefeitura do Rio na última quarta-feira, 20, junto com toda a programação de apresentações e eventos que acontecerão na cidade durante a Olimpíada.

Em junho, o Comitê Olímpico decidiu tirar o cantor da lista de condutores da tocha depois de ele ter sido acusado de assediar uma repórter do portal iG durante uma entrevista. Questionado sobre o assunto, o secretário municipal de turismo, Antônio Pedro de Mello, disse que não sabia do ocorrido.