Biel publica vídeo em que pede desculpa à repórter que o acusa de assédio

Cantor afirma estar profundamente arrependido Foto: Youtube/Reprodução

Biel publicou nesta quarta-feira, 8, um vídeo em que se desculpa à repórter que o acusou de assédio sexual. O cantor diz que não imaginava que as palavras dele poderiam machucar a pessoa que o entrevistava e que está aprendendo muito com o episódio. Ele endereça o depoimento à jornalista e a todas as mulheres que se sentiram ofendidas com a postura dele.

Biel também se diz em dívida com a própria família: "Não foi a educação que eles me deram". O cantor cita que o público dele é predominantemente feminino e diz que suas fãs sabem do respeito que ele tem pelas mulheres. O jovem reconhece que brincou com um assunto sério. O jovem de 20 anos diz que depois de analisar a situação inteira que ele percebeu o quanto foi constrangedor sua conduta.

Ele termina reafirmando o pedido de desculpas "de coração" à repórter e garantiu que o Biel que as pessoas verão daqui para frente não será o mesmo da entrevista.

Veja abaixo o vídeo do cantor: