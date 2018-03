Biel é desconvidado a participar do revezamento da tocha olímpica

Foto: Divulgação

O cantor Biel foi desconvidado a participar do tour da tocha olímpica, o que aconteceria nesta terça-feira, 7. De acordo com a justificativa que o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) deu ao portal UOL, o "revezamento quer passar uma mensagem de paz", fazendo referência ao fato de Biel ser acusado de assediar uma jornalista.

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do cantor afirmou que não teve uma confirmação do ocorrido e que vai apurar para passar um posicionamento. A tocha olímpica tem sido carregada pelo Brasil por personalidades, esportistas de destaque, do presdente e do passado, e pessoas comuns.