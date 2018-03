Biel é acusado de omissão de socorro em acidente de trânsito

Foto: Divulgação

O cantor Biel se envolveu em mais uma polêmica: ele foi acusado de omitir socorro após um acidente de trânsito em Lorena, interior de São Paulo. Ao E+, a Polícia Civil disse que o cantor fez uma manobra brusca no veículo, fechando a motociclista e causando sua queda, na noite da última terça-feira, 7. A motociclista, Elisa de Araujo, foi socorrida por familiares e Biel saiu do local sem prestar auxílio.

“Eu estava vindo do trabalho e fui surpreendida pela forma como ele entrou na minha frente. Não tinha o que fazer, eu acabei freando e caí. Se batesse no carro, por causa da velocidade, eu ia ser arremessada”, disse Elisa em entrevista ao G1.

O acidente ocorreu por volta das 22h40 próximo a uma praça no centro de Lorena, cidade onde o cantor mora. Ainda de acordo com a Polícia, Biel já foi intimado e vai comparecer à delegacia com dois advogados. Tanto o cantor quanto Elisa serão ouvidos para apurar o caso. A assessoria do cantor não se pronunciou até o fechamento da matéria.