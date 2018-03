Biel é acusado de assediar repórter em coletiva: 'Se te pego, te quebro no meio'

Biel é acusado de assédio à jornalista Foto: Divulgação

O cantor Biel é acusado de ter assediado uma repórter do portal iG. Segundo o relato da jornalista, que preferiu não se identificar, o artista a constrangeu em vários momentos durante uma coletiva de imprensa que ele concedia em São Paulo, na sede dos estúdios da Warner Music, gravadora com a qual tem contrato. Biel teria dito no diálogo que, se "pegasse" a repórter, ele a "quebraria no meio" e que ela era "gostosinha".

De acordo com o próprio portal iG, o episódio occoreu em maio, durante entrevista para divulgação do novo CD do cantor. “Estou lutando para poder fazer o meu trabalho e esse tipo de coisa não acontecer mais, pelo direito de ser respeitada”, disse a jornalista ao site em que trabalha. Ela fez Boletim de Ocorrência (veja no final da matéria) na 1ª Delegacia da Mulher de São Paulo e Biel já prestou depoimento sobre o caso. Provas de vídeo e áudio foram usadas como anexo, de acordo com o relato.

Editora-executiva do iG, Patrícia Moraes deu mais detalhes da situação. Segundo ela, a ficha da repórter só caiu quando ela estava no carro para ir embora do local onde a entrevista aconteceu. "Após o depoimento, a delegada Giovanna Valenti disse que tudo batia com um caso de assédio sexual", disse Patrícia. "Desde que aconteceu, nós a apoiamos e não quisemos que isso passasse batido", afirmou a editora", completou ela, que acredita não haver justificativas para o comportamento do funkeiro.

Procurada pelo E+, a assessoria de imprensa da Polícia Civil não foi encontrada até a publicação desta matéria.

Trechos. Confira abaixo algumas passagens do ocorrido:

A repórter, de 21 anos, diz em um momento ter a mesma idade do artista, que retruca: "Idade não significa nada. Se te pego, te quebro no meio".

A repórter pediu para Biel comentar frases comuns que aparecem relacionadas a ele no Google. Uma delas é a pergunta se "Biel é bi(ssexual)". Ele responde: "Por quê? Você quer que eu te mostre com atos e ações?". Em seguida: "E eu sou heterossexual. Eu gosto é de boceta".

Biel teria entregado o celular à repórter durante uma ligação e pedido que ela atendesse. A jornalista o fez e disse que o artista não poderia atender porque estava em uma entrevista. Ao pegar o telefone de novo, Biel é acusado de chamá-la de "cuzona" e, depois, em uma conversa de vídeo com o mesmo amigo que fizera a ligação, o cantor disse: "Mano, que ramelona essa mina, mas dá um desconto porque ela é gostosinha".

Quando a repórter perguntou se Biel dava selinho em fãs, ele respondeu: "Sim, você quer que eu te dê um (selinho)?".

Outro lado. Procurada pelo E+, a assessora de imprensa de Biel enviou nota sobre o ocorrido, que classificou como mal entendido. "O cantor Biel, através de sua assessoria de imprensa, vem a público esclarecer que sempre teve muito respeito pelas mulheres, tratando-se o fato de um mal entendido, gerado pela interpretação equivocada e descontextualizada das palavras do artista. Informa que o caso esta sob apreciação das autoridades competentes, com o devido acompanhamento de sua assessoria jurídica."

Veja abaixo a cópia do boletim de ocorrência obtida pela reportagem:

Foto: