Biel diz que repórter assediada o prejudicou e tranca Twitter após resgate de posts preconceituosos

Cantor afirma estar profundamente arrependido Foto: Youtube/Reprodução

Uma entrevista de Biel que foi mal vista por internautas e o resgate de mensagens antigas do cantor no Twitter o levaram a bloquear a conta dele na rede social nesta segunda-feira, 1° de agosto. O MC afirmou ao TV Fama, programa da RedeTV!, que, se pudesse dizer algo à jornalista Giulia Pereira - que registrou Boletim de Ocorrência contra o funkeiro por assédio sexual -, ele gostaria de deixá-la ciente do "quanto ela prejudicou" sua carreira.

Biel tentou argumentar: "É um trabalho de anos, não só meu, mas de um grupo empresarial, de uma gravadora". Na entrevista, o cantor ainda voltou a dizer que tudo não passou de uma piada, embora tenta em outro momento gravado um vídeo para se desculpar. "Ao mesmo tempo, queria agradecer porque eu aprendi muito com isso e poderia ter sido muito pior. Presenciei tudo e sei o quanto estávamos em clima de descontração. Errei por ter feito as brincadeiras que fiz com uma pessoa que não conheço", disse à RedeTV.

Por fim, Biel disse que não pretende mudar seu comportamento. "Não mudei, porque tudo vinha dando certo e ainda está dando certo. Tem muita gente esperando o Biel feliz, o Biel alegre. As pessoas não estão esperando um Biel diferente, querem ver o que eu sou, e eu sou isto, não vou mudar", garantiu.

A imagem do cantor ficou ainda mais arranhada quando prints de tweets antigos dele foram divulgados, a maioria postada entre 2011 e 2012. O teor das mensagens foi considerado preconceituoso e, pouco depois de elas se tornarem viral, Biel trancou a conta dele no Twitter.

Leia alguns dos posts resgatados:

"mano, a @anajuliaaquinoo é preta e não sabe sambar, como assim?"

"A racismo começa apartir de que nuvens pretas são pra dias ruins e chuvosos e nuvens brancas são pra dias bons e ensolarados"

"Bom dia negros fedidos :D"

"Essa 'Adele' podia ser gostosa né, ai a música dela ia ser mais bonita ainda"

"povo babaca. Aí a mulher do cara trai ele, e ele quer bater no cara que ficou com a mulher dele! tem que bater na mulher, isso sim"

"@laissene mulher não entende de futebol, amor"

"Dar lugar no ônibus para idosos? nós que ralamos o dia inteiro dar nossos lugares para quem tem aposentadoria e coça o rabo o dia inteiro?"

"te estupro hein Angélica, vai pra você ver SHUAHAAU"

"Deixa a puta em casa se não rola stress (8)"