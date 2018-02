Beyoncé surpreende e lança nova versão de 'Sweet Dreams'; ouça

Canção fez parte do álbum 'I am... Sasha Fierce', de 2008, e ganhou nova versão. Foto: Andrew Harnik/AP

A cantora Beyoncé pegou os fãs de surpresa nesta quinta-feira, 22, ao lançar uma nova versão de um de seus maiores sucessos, a música Sweet Dreams, do álbum I am... Sasha Fierce, lançado há cerca de 10 anos.

A versão de 2018 deixou a música mais suave, romântica, sem as tradicionais batidas eletrônicas dos hits da cantora americana, dona de hits como Halo e If I Were a Boy. A canção foi liberada nas plataformas pagas de streaming Apple Music e Tidal, mas alguns fãs publicaram a versão no Twitter.

Confira abaixo.