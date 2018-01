Beyoncé mostra decoração de Natal com árvore gigante, limões e bailarinas; veja

Cantora mostrou decoração com três árvores de Natal Foto: Reprodução/Instagram

Nem mesmo depois de um ano como 2016, Beyoncé não cansa de ser maravilhosa. Em um vídeo natalino bem-humorado, a cantora aparece fazendo poses engraçadas enquanto usa uma tiara com chifres de rena.

O registro traz diversas fotos da decoração da casa da cantora para o Natal. E a criatividade não foi pouca: o local recebeu ao menos três tipos diferentes de pinheiro.

A maior árvore de todas tem um perfil mais tradicional e tamanho impressionante, com mais de dois metros de altura. Ela está enfeitada com bolinhas e estrelas prateadas e roxas. Já uma outra, feita para a filha Blue Ivy, é branca com arranjos nas cores verde, rosa, amarelo e prata, incluindo cupcakes e uma bailarina.

E, para fechar, Beyoncé ainda mostrou um pequeno pinheiro verde que traz, em vez de bolinhas, enfeites de limões - em alusão ao seu álbum mais recente, o elogiadíssimo Lemonade, que é um dos favoritos ao próximo prêmio Grammy. Veja o vídeo: