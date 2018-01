Beyoncé e Jay Z transformam mansão em maternidade privada

À espera de gêmeos, Beyoncé quer fazer o parto em casa. Foto: Instagram.com/beyonce

Beyoncé e Jay Z estão se preparando muito bem para a chegada dos gêmeos que, segundo os fãs da cantora, está bem perto. Eles estão transformando a mansão onde moram, em Hollywood, em uma maternidade privada, calculada em 1 milhão de libras (aproximadamente R$ 4,2 milhões), segundo o Daily Mail.

Equipamentos médicos como incubadoras e uma espécie de ala neonatal profissional inteira foram enviados para a casa deles. Carros cheios de kits de alta tecnologia foram vistos entrando na mansão, o que sugere que a chegada dos bebês está próxima.

Uma pessoa da vizinhança disse que é tudo por conta de privacidade e segurança. Não é comum que mulheres à espera de gêmeos façam o parto em casa, mas Beyoncé tem discutido o assunto com seus médicos.

"Ela está em boas condições físicas, e eles estão organizando uma unidade maternal profissional na casa. Haverá também uma ambulância caso ela ou os bebês precisem de cuidados hospitalares", informou a pessoa.

Fazer toda essa preparação evitaria o que ocorreu em 2012 quando Beyoncé deu à luz sua filha Blue Ivy no Lenox Hill Hospital, em Nova York. Na época, outros pacientes reclamaram que toda a comitiva da cantora no local foi pesada, desnecessária e impediu visitas. Assim, segundo a fonte do jornal britânico, o casal está determinado a relizar o parto em casa.