Beyoncé e Jay-Z colocam casa para locação e pedem US$ 1 milhão

Casa de veraneio de Nova York de Beyoncé e Jay Z está disponível para alugar em julho. Foto: Bang Showbiz

A casa de veraneio de Beyoncé e Jay Z está disponível para alugar por 1 milhão de dólares por mês. A propriedade estará disponível no mês de julho. De acordo com o site de imóveis Corcoran, há 12 dormitórios disponíveis, 12 banheiros, um teatro com 10 lugares e cozinha profissional.

Os praticantes de esportes interessados em alugar o imóvel contarão com uma quadra de squash e raquete, pista de boliche, half pipe de skate, quadra de tênis, parede de escalada e área de lazer para jogar golfe virtual.

Com todas essas instalações e área de entretenimento infantil, a casa soa como ideal para pretendentes que têm filhos.

No entanto, aqueles que procuram por momentos mais relaxantes em julho também podem se interessar pelo local, já que há um spa completo, incluindo uma sauna seca, sala de massagem, sauna a vapor e jacuzzi, além de uma piscina completa com cobertura elétrica e um aparelho de som subaquático para ouvir alguns dos hits clássicos de Jay e Bey.

A mansão também conta com um elevador no primeiro andar e uma sala dupla completa com duas lareiras, o que poderia ser o cenário perfeito para uma noite de julho relaxante.