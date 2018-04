Beyoncé doará R$ 340 mil a universidades historicamente negras

Cantora Beyoncé Foto: Eduardo Munoz/Reuters

Beyoncé se apresentou no festival Coachella, nos Estados Unidos, no último sábado, 14, com um show repleto de símbolos do empoderamento negro. Agora, a cantora doará cem mil dólares (cerca de R$ 340 mil) para universidades historicamente negras.

A cantora, que se tornou a primeira mulher negra a ser uma das atrações principais do festival, mantém um programa de bolsas escolares e anunciou nesta segunda-feira, 16, que as universidades Xavier, Wilberforce, Tuskegee e Bethune-Cookman vão receber aproximadamente R$ 85 mil cada uma.

Essas instituições foram criadas após a Guerra Civil Americana para garantir o acesso de negros ao ensino superior, uma vez que a maioria das universidades privadas não aceitava sua inscrição. Essa segregação só foi proibida após a aprovação do Ato de Direitos Civis de 1964.

O show de Beyoncé foi marcado pelas participações de seu marido Jay-Z e da irmã Solange, citações a Malcolm X e Nina Simone e o reencontro da girl band de Beyoncé, Destiny’s Child.