Beyoncé divulga trailer de novo projeto que estreia neste sábado, 23 de abril

Foto: Reprodução/Facebook

Na expectativa para o seu sexto álbum de inéditas, Beyoncé iniciou a divulgação de teasers e trailers misteriosos em suas redes sociais, anunciando um novo projeto com estreia exclusiva no canal a cabo HBO.

Sem muitas informações, no sábado, 16, a cantora divulgou um teaser de 20 segundos em suas rede sociais, apenas intitulado de LEMONADE e com data de estreia exclusiva na HBO, para o dia 23 de abril. Em um novo trailer de um minuto divulgado nessa segunda feira, 18, a cantora aparece em diversas cenas e com looks completamente diferentes, encabeçado por uma narração obscura da própria cantora.

O último album de Beyoncé, auto intitulado, foi lançado sem qualquer aviso ou divulgação prévia em novembro de 2013 e vendeu 1 milhão de cópias em apenas seis dias de vendas puramente digitais. Com isso, os fãs especulam que LEMONADE seja a compilação dos novos videoclipes que acompanharão o seu novo álbum, que provavelmente deve sair nesta semana.

Mais informações devem ser divulgadas nos próximos dias nas redes sociais do canal e da cantora, mas ainda não há confirmações se a HBO Brasil vai realizar a transmissão simultânea do lançamento no País.

Leia também no E+:

Rihanna publica fotos nua para divulgar novo clipe

Kanye West comprou seu primeiro celular para tentar impedir o casamento de Kim Kardashian