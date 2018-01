Beyoncé divulga clipe com filmagens amadoras da família em seu aniversário de casamento

Beyoncé liga para fã com câncer terminal após campanha na internet. Foto: REUTERS/Eduardo Munoz

A cantora Beyoncé divulgou o novo clipe de sua música Die With You nesta terça-feira, 4. A data escolhida remete a seu aniversário de nove anos de casamento com o rapper Jay-Z.

Brincadeiras na rua ou em um passeio de carro, o momento em que recebeu sua aliança de casamento ou fez sua tatuagem, momentos da gravidez e também de descontração com os filhos estão entre as filmagens amadoras presentes no clipe.

O vídeo completo foi disponibilizado na plataforma Tidal, de seu marido, mas uma prévia foi publicada em sua conta no Instagram.

