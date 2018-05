Beyoncé compra igreja avaliada em US$ 850 mil, diz site

Cantora Beyoncé Foto: Lucy Nicholson/Reuters

A cantora Beyoncé é dona de uma igreja agora. Segundo o site TMZ, ela comprou o imóvel de quase 700 mil metros quadrados na cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos.

A igreja, de mais de cem anos, foi avaliada em US$ 850 mil, cerca de R$ 3,15 milhões, levando em consideração a cotação desta segunda-feira, 21.

Construída no começo dos anos 1990, o local ficou em desuso por algum tempo devido à morte dos membros da igreja, que fica perto de onde Solange, irmã da cantora, mora.

Na semana passada, a reverendo Yolanda Norton utilizou a diva do pop como referência para um sermão na Grace Cathedral, igreja da cidade de São Francisco.

"Eu estava entrando nesse projeto de interpretação da Bíblia para mulheres, no qual trabalho com as experiências de libertação de mulheres negras, e procurava uma figura central para ligar todas aquelas histórias", contou Yolanda à BBC.

Ela acredita que a trajetória pessoal de Beyoncé serve de inspiração para mulheres negras lutarem contra os obstáculos que as impedem de se desenvolver pessoal e socialmente.