Beyoncé celebra projeto de linha de roupas de ginástica e o credita à filha

As roupas para praticar esportes saíram das academias e ganharam os looks do dia a dia. Beyoncé entrou na onda e lançou uma linha própria de peças de ginástica, batizada de Ivy Park Foto: Divulgação

Beyoncé exaltou parceria com a TopShop. A cantora se juntou à empresa para lançar a linha Ivy Park, inspirada na sua filha Blue Ivy.

"Eu acredito que ter uma filha e envelhecer me tornou mais saudável e ativa. Eu percebi que não tinha uma marca realmente atlética para mulheres como eu ou minhas dançarinas e amigos. Nada do tipo para meninas como minha filha. Eu pensei em Ivy Park como um lugar idílico para as mulheres como nós", contou à edição britânica da revista ELLE.

Beyoncé não esconde a empolgação com o projeto. A cantora de "Formation" garante que sempre amou visitar a loja em Londres porque é um dos lugares nos quais ela pode fazer compras sem ser incomodada.

"Eu compro na TopShop há dez anos. É um dos lugares que posso fazer compras para mim mesma. Me faz me sentir como uma adolescente. Sempre que estou em Londres, é um ritual para mim - eu coloco meu chapéu e tenho um ótimo momento perdida nas compras ", confessou.

Para a cantora, sua iniciativa em buscar a parceria surpreendeu o chefe da TopShop, Philip Green.

"Eu me aproximei da TopShop e me encontrei com Philip Green. Eu acho que originalmente ele pensou que eu queria fazer um contrato de patrocínio como eles fazem com outras celebridades, mas eu queria uma aventura. Eu apresentei a ele a ideia, a missão, a proposta, a estratégia de marketing - tudo na primeira reunião. Eu acho que ele ficou bem impressionado e concordou com a parceria meio a meio", relatou.

