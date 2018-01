Beyoncé cancela apresentação no Coachella

Beyoncé se apresentou na premiação do Grammy 2017, no dia 12 de fevereiro Foto: REUTERS/Lucy Nicholson

O festival de música Coachella deste ano perdeu sua principal atração. Beyoncé não poderá se apresentar em abril por orientação médica.

De acordo com o anúncio do festival, os médicos defendem que a cantora tenha uma rotina menos rigorosa nos próximos meses. Beyoncé está grávida de gêmeos e se apresentou na cerimônia de premiação do Grammy no domingo, 12.

A cantora está confirmada como atração principal do Coachella de 2018. O festival de 2017 ocorre nos dias 14, 15, 16, 21, 22 e 23 de abril, na Califórnia, nos Estados Unidos.