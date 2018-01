Beyoncé anunciou a gravidez - e a internet reagiu da melhor forma

Beyoncé está grávida de gêmeos - e a internet reagiu com muitos memes. Foto: Reprodução/Instagram

Desde a última quarta-feira, 1º, Beyoncé é um dos assuntos mais comentados na internet, tudo porque anunciou que está grávida. De gêmeos.

Os fãs da cantora ficaram muito surpresos com a revelação - como ela estava escondendo esse barrigão o tempo todo?

Fui dormir e acordei com a Beyoncé gravida pic.twitter.com/CGZBfUHVqg — Chernoca (@chernoca) 1 de fevereiro de 2017

Ora, ora, temos um xeroque rolmes aqui? Desde o natal essa mulher já havia dado indícios da gravidez!!!!!!!! pic.twitter.com/nNo16pqSok — Beyoncé Online (@beyonline) 1 de fevereiro de 2017

Mas não demorou muito para que começassem os memes com a situação. Por exemplo: quais serão os nomes do bebê? Se Beyoncé seguir a linha do nome da primeira filha (Blue, que significa azul em inglês), ela terá uma vasta lista de opções.

beyonce essa hora deve tá pensando qual nome de cor meus bbs vão ter — luscas (@luscas) 1 de fevereiro de 2017

Beyoncé já tá escolhendo o nome pic.twitter.com/bE6xGnl7Hs — casali (@QuaseOiGi) 1 de fevereiro de 2017

Beyoncé já tem a Blue, pode entrar Red e Yellow pic.twitter.com/lfauefJSRM — D1v4s (@D1V4S) 1 de fevereiro de 2017

será que a beyoncé já escolheu o nome dos gêmeos? pic.twitter.com/iDx1FmeBhe — Gui (@Aguinaldinho) 1 de fevereiro de 2017

A curiosidade não para por aí. Todos querem saber o sexo: serão duas meninas? Dois meninos? Um casal? A internet já tem suas hipóteses.

reveladas as gêmeas de beyonce pic.twitter.com/C60dE2IQvH — gaybriel (@gabvasa) 1 de fevereiro de 2017

Beyonce gravida de gêmeos, se for duas meninas a Blue já pode organizar o retorno das Destiny's Child pic.twitter.com/82hOD5kLks — Harry Potter (@CuriiosidadesHP) 1 de fevereiro de 2017

"beyonce ta gravida de gêmeos" pic.twitter.com/AhmeOwHE99 — Equipe Pabllo Vittar (@EquipePV) 1 de fevereiro de 2017

Mas a boa situação financeira desses bebês desde o útero já é uma certeza.

é pra dividir os bilhões sim pic.twitter.com/WbRqmjA4Sa — rafael (@rafaelkjls) 1 de fevereiro de 2017

os filho da beyoncé nunca vão saber o q é abrir um pote de sorvete na geladeira e ter feijão dentro — sensate (@klausavel) 2 de fevereiro de 2017

Sobre a gravidez da beyonce: mais duas crianças que nunca vão ouvir "depois a gente compra" — {{Iza}} (@izaareis_) 2 de fevereiro de 2017

Os nene da beyonce nem nasceu e ja sao mais sucedido e feliz que nois tudo junto — sailor hell (@fernandaalices) 2 de fevereiro de 2017

tava aqui pensando e tem gente que ja nem nasceu e ja ta com a vida ganha ne... por exemplo os gemeos da beyonce — luan (@launcastro) 2 de fevereiro de 2017

E a foto do anúncio? Teve gente que criticou, teve gente que adorou. Mas já sabemos de onde veio a inspiração: