Ben Affleck diz ter completado o tratamento para o vício em álcool

O ator Ben Affleck Foto: AP

Ben Affleck revelou nesta terça-feira, 14, que completou o seu tratamento para dependência de álcool. O ator de 44 anos, que já passou por uma clínica de recuperação em 2001, usou a sua página oficial do Facebook para desabafar sobre o problema.

“Eu completei um tratamento para o vício em álcool, problema que já enfrentei no passado e continuarei confrontando. Eu quero viver minha vida em sua plenitude e ser o melhor pai que posso ser. Quero que meus filhos saibam que não há vergonha em pedir ajuda, e que eu seja uma fonte de força para quem precisa mudar, mas está com medo de dar o primeiro passo.”

O ator aproveitou a ocasião para agradecer o apoio de familiares, amigos e da ex-esposa, Jennifer Garner, com quem tem três filhos: Violet Anne, 11 anos, Seraphina Rose Elizabeth, 8, e Samuel Garner, 5. “Ela me apoiou e cuidado de nossos filhos enquanto eu lidava com outras tarefas. Este foi o primeiro de muitos passos que serão dados em busca da recuperação.”, finalizou.