Belo cobra até R$ 600 para tirar fotos com os fãs

Belo vai fazer evento especial para que seus fãs possam tirar fotos com ele e ganhar autógrafos. Foto: Jose Patricio/ESTADÃO

O cantor Belo criou o Belo Experience, que dá aos fãs a oportunidade de assistir ao show do cantor, ganhar autógrafos e tirar fotos com o pagodeiro. E, aparentemente, até Bono Vox é mais acessível que o cantor, afinal quem quiser chegar pertinho do ídolo vai ter de desembolsar de R$ 200 a R$ 600.

O cantor vai se apresentar no dia 5 de novembro no Theatro Net, em São Paulo. Quem quiser assistir ao show, ganhar um kit básico e tirar uma foto ao lado de Belo, tem de pagar R$ 200.

Para quem quiser tudo isso e ainda participar do painel de perguntas e respostas e ganhar um autógrafo, precisa desembolsar R$ 400 para o ingresso vip. O fã que comprar essa categoria de ingresso ainda terá acesso ao evento com entrada prioritária e um assento na ala especial.

Agora os fãs que desejam ter uma experiência mais especial ainda podem escolher o ingresso premium, que custa R$ 600. O ingresso dá direito a um assento na ala premium para assistir ao show, um kit premium, a participação no painel de perguntas e respostas e uma foto com o artista – curiosamente, entretanto, não dá direito à entrada prioritária nem ao autógrafo.

Até essa sexta-feira, 27, ainda há ingressos disponíveis em todos os setores, sendo o standart o mais vendido até agora. E você, pagaria esses valores para tirar uma foto ao lado de Belo?