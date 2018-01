Bella Thorne revela ter sofrido abusos sexuais até os 14 anos

'Eu fui abusada sexualmente e psicologicamente desde que eu me lembro até os 14 anos', disse Bella Foto: Instagram / @bellathorne

Bella Thorne afirma ter sofrido abusos sexuais até os 14 anos. A atriz, conhecida por sua atuação na série infantojuvenil Shake It Up, da Disney, fez a revelação por meio de um post no seu Instagram.

Ela disse ter sido abusada sexualmente e psicologicamente. Bella não soube dizer quando os abusos começaram, mas que pararam quando ela teve forças para tomar uma atitude e trancar a porta de seu quarto.

“Até que eu finalmente tive coragem de trancar a porta do quarto à noite e ficar sentada lá. A noite toda, esperando que alguém viesse tirar vantagem da minha vida novamente”, escreveu.

A atriz fez o relato em apoio ao Time’s Up, movimento criado pelas mulheres que trabalham em Hollywood para incentivar as mulheres de todo o mundo a lutarem contra qualquer forma de assédio.

“Eu esperei e esperei que aquilo parasse e finalmente parou. Mas algumas de nós não têm a sorte de escapar com vida. Por favor, apoiem todas as almas maltratadas”, pediu Bella.

Confira o post: