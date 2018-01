Bela Gil diz não usar absorvente nem coletor menstrual

Bela Gil usa uma calcinha especial durante a menstruação Foto: Divulgação

Bela Gil aderiu ao Snapchat há poucos dias - ela entrou na rede social na última quinat-feira, 3 - e já começou causar polêmicas ao revelar mais sobre sua vida íntima. Em vídeo, a apresentadora e chefe de cozinha afirmou que não usa absorvente ou coletor menstrual.

Leia também: Bela Gil comeu a própria placenta e a internet não está sabendo lidar com essa informação

"Muitas pessoas me perguntaram por que não uso coletor de menstruação, aquele copinho de silicone. Já usei muitas vezes, mas como tenho menstruação muito forte, não é suficiente", afirmou Bela.

Sobre o absorvente, a apresentadora demonstrou preocupação com o lixo gerado ao descartar o item. "Imagina o quanto de modess não deve ter por aí, sendo jogador fora?"

Bela mostrou para seus seguidores a calcinha especial que usa durante o período menstrual.

A apresentadora segue os passos da irmã Preta Gil que foi uma das primeiras artistas a entrar no Snapchat. Na rede social, a cantora também revela muitos detalhes sobre sua vida particular. Preta grava vídeos na cama com o marido, faz imagens sem maquiagem e comenta problemas pessoais.