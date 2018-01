'Bebê Danny DeVito' chama atenção na internet

. Foto: Reprodução

Um bebê vem causando risos nas redes sociais depois que sua mãe publicou uma foto em que parece ser "sósia" do ator estadunidense Danny DeVito.

Em entrevista ao Huffington Post, Shannon Bihamta, mãe do pequeno Logan, disse que tirou a foto há um ano e meio atrás, para enviar aos avós do garoto quando ele tinha apenas seis meses de idade. Ao notar a semelhança com o ator, ela mostrou a imagem para diversos colegas que concordaram e passaram a chamá-lo de "Bebê DeVito".

#SosiaEmais

