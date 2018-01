'Batman Vs Superman' é eleito o pior filme de 2016

No dia anterior ao Oscar, a premiação cinematográfica mais temida pelos grandes astros de Hollywood divulgou a lista dos 'vencedores'. A edição de 2017 do Framboesa de Ouro escolheu Batman Vs Superman - A Origem da Justiça como o pior filme de 2016.

Mas não foi somente nesta categoria que o filme foi lembrado. Também ganhou os troféus de pior ator coadjuvante, pior roteiro, entre outros.

Confira a lista completa:

Pior filme: Batman Vs Superman - A Origem da Justiça

Pior ator: Dinesh D'Souza (como ele mesmo), por Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party

Pior atriz: Becky Turner (como Hillary Clinton), por Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party

Pior atriz coadjuvante: Kristen Wiig, por Zoolander 2

Pior ator coadjuvante: Jesse Eisenberg, por Batman Vs Superman - A Origem da Justiça

Pior diretor: Dinesh D'Souza, por Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party

Pior roteiro: Batman Vs Superman - A Origem da Justiça

Pior remake, adaptação ou sequência: Batman Vs Superman - A Origem da Justiça

Pior Combo em Tela: Ben Affleck e seu pior inimigo para sempre Henry Cavill em Batman Vs Superman - A Origem da Justiça

Prêmio de Redenção: Mel Gibson - por Até o Último Homem