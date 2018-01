Bastille defende nudez de seu novo clipe

Banda criou polêmica com novo clipe Foto: Bang Showbiz

Bastille defendeu o uso de nudez em seu clipe Good Grief. A banda - composta por Dan Smith, Chris 'Woody' Wood, Will Farquarson e Kyle Simmons - tem sido criticada por mostrar uma mulher sem camiseta e sutiã no clipe novo, mas Smith insiste que foi totalmente artístico.

Dan Smith contou para a Digital Spy: "No vídeo, há momentos de violência que ninguém se importa. Eu acho que é mais interessante. Eu li um comentário que era tipo 'Por que todo mundo está falando sobre nudez quando tem um assalto a banco bem completo'. Isso diz muito sobre nossas reações. A intenção é ser artístico. Algumas pessoas trazem nudez e outras pessoas imediatamente defendem e dizem que não é sexualizada e não sentem como se fosse algo explorador. O vídeo tem cenas, tropos e vira sua cabeça. Uma delas é uma menina e eu acho que é interessante ver a reação que ele provoca. Em alguns países e algumas sociedades, a nudez feminina não é remotamente controvérsia".

Will ficou igualmente perplexo com a controvérsia, acrescentando: "Não foi gratuita. Eu acho que cai bem em manter o tom do vídeo". Enquanto isso, a banda lançará o novo disco Wild World, o sucessor de Bad Blood (2003) em setembro desse ano, e eles já haviam revelado que experimentaram diferentes estilos de música desta vez.