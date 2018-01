Barriga de aluguel de Kim Kardashian está grávida, diz site

Em março, Kim Kardashian revelou sonho de ter mais um filho; ela já é mãe de North e Saint Foto: Mario Anzuoni/Reuters

O sonho de Kim Kardashian de ter seu terceiro filho está próximo de acontecer. De acordo com o portal US Weekly, uma fonte teria revelado que a barriga de aluguel da socialite está com três meses de gestação.

A escolhida foi uma jovem na casa dos 20 anos. Ela vive em San Diego e deve dar à luz o herdeiro dos Kardashian em janeiro de 2018.

Kim e o marido, Kanye West, concordaram em pagar US$ 45 mil, em 10 pagamentos de US$ 4,5 mil, segundo o TMZ. Caso nasçam gêmeos, a gestante embolsará US$ 5 mil por bebê adicional. Além disso, foram pagos US$ 68 mil à agência de inseminação artificial.

O contrato estipula que a jovem não pode beber, fumar ou usar outras drogas durante a gravidez. Também estão proibidos banhos quentes, ir à sauna e comer peixe cru.

Atualmente, Kim e Kanye são pais de North, de 4 anos, e Saint, de 1 ano e 7 meses.

VEJA TAMBÉM: Conheça os motivos por trás dos nomes peculiares da família Kardashian