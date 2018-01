Bárbara Paz pediu ajuda de médium para superar morte de Hector Babenco

Bárbara Paz e Hector Babenco. Foto: Reprodução

Bárbara Paz revelou que está se consultando com um médium para lidar melhor com a morte do marido, o cineasta Hector Babenco. A atriz contou a revista Caras que pediu para conhecer o médiu João de Deus pois não conseguia dormir.

"O luto demora muito e ainda não passou. Estava muito fraca dentro de mim e não conseguia dormir. Precisava de ajuda para fazer a minha peça tranquila e saber que a vida segue, que não acaba. Estou em cartaz com a minha peça em Brasília, peguei o carro e fui sozinha até Abadiânia. Falei que queria conhecer o João de Deus. Depois que eu saí de lá, dormi 11 horas seguidas e me aliviou", revelou Bárbara.

Ela disse que não sabe exatamente o que ele fez, mas que, seja lá o que for, ajudou: "Não sei o que ele fez. Talvez tenha me dado um passe e me xingou bastante, porque eu estava me destruindo um pouco. Agora, tenho um novo pai, o João de Deus", disse. O

A atriz está finalizando o documentário Corredor Polonês, que homenageia Babenco. Quando já estava num estado crítico da doença - ele morreu por complicações do câncer no sistema linfático - pediu que Bárbara filmasse o documentário até o fim. O cineasta morreu em 13 de julho deste ano.

"Vai ser um filme muito tocante. A história é sobre um cineasta que ficou 37 anos doente lutando para viver pela arte. É nisso que eu tenho que me agarrar. É claro que o meu luto ainda não passou e vai demorar. Acho que só depois que eu estrear esse filme e deixar na retina das pessoas quem realmente ele era e não só a obra dele. A pessoa que eu conheci e amei", disse a atriz à publicação.